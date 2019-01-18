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Kastamonu'da 441 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda 441 adet sentetik ecza hap ele geçirdi.

Olayla ilgili 6 şüpheli şahıstan da 4'ü yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tosya ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin, operasyonda yaptıkları aramada 441 adet LYRICA 300 mg sentetik ecza hap, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet şarjör ve 21 adet fişek ele geçirdi.


Olayla ilgili olarak 6 şüpheli şahıstan dördü gözaltına alınırken, diğer iki şüpheli şahsında yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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