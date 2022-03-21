Kastamonu'da 459 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da yoğun kar yağışı sebebiyle 459 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, köylere ulaşımın sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez ilçeye bağlı 10, Abana'da 7, Ağlı'da 12, Araç'ta 32, Azdavay'da 43, Bozkurt'ta 27, Cide'de 58, Çatalzeytin'de 30, Daday'da 20, Devrekani'de 50, Doğanyurt'ta 15, Hanönü'de 7, İhsangazi'de 9, İnebolu'da 46, Küre'de 30, Pınarbaşı'da 25, Seydiler'de 10, Şenpazar'da 19, Taşköprü'de ise 9 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, toplam 4 bin 802 kilometrelik karla kaplı yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu Küre, Şenpazar ve İnebolu ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 1,5 metreye yaklaştığı öğrenildi.