Kastamonu'da 5 kuruma Erişilebilirlik Logosu verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından erişilebilir uygulamaların yaygınlaştırılması ve görünürlüğünün artırılması gerekliliğinden hareketle Türkiye'de kullanılacak Erişilebilirlik Logosu tanıtıldı. Bu kapsamda Kastamonu'da erişime açık olan 5 resmi ve özel kurumlara logolu bayrak verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Kastamonu İl Müdürlüğünde erişilebilirlik logosunun tanıtımı ve bayrak dağıtım töreni yapıldı. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş, Erişebilirlik Komisyonu üyeleri ile Erişebilirlik Komisyonu tarafından yapılan denetlemelerde erişime açık olarak tespit edilen kurumların yetkilileri katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş, tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşların erişime açık olarak bu bayrağı alması konusunda çağrıda bulundu.

Erişilebilir uygulamaların yaygınlaştırılması için görünürlüğünün artırılması gerekliliğinden hareketle Bakanlık tarafından yeni bir adım atıldığını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş, Türkiye'de kullanılacak Erişilebilirlik Logosu belirlendiğini belirtti.

Kastamonu için önemli kuruluşların olduğunu ve bu kuruluşların Erişilebilirlik Logosunu aldıklarını söyleyen Savaş, “Kastamonu Havalimanımız ile Sosyal Güvenlik Kurumumuz, ayrıca bedensel engelliler ile dezavantajlı kesimlere hizmet veren üç tane bakım merkezimiz var. Bedensel engellilere hizmet veren bakım merkezimiz, zihinsel engellilere hizmet veren bakım merkezimiz yine ruhsal engellilere hizmet veren özel bakım merkezimiz Erişilebilirlik Logosunu aldılar. Hem bu kurumlarımız engellilere hizmet veriyor hem de erişebilir bir binada bu hizmetleri sağlıyorlar. Bundan sonrada logomuzu da kullanarak binaların önlerine asacaklar ve erişilebilirlik olduklarını herkese göstermiş olacaklar. Engellilere hizmet veren kuruluşların özellikle erişilebilir olması çok önemli. Bizler erişebilir bir Kastamonu, erişebilir bir Türkiye için buradayız. Bütün arkadaşlarımızla, bütün paydaşlarımızla birlikte buradayız. İnşallah bundan sonrada devam eder, erişebilir belgesi almak için bizlere müracaat eden kurumlarımız bulunuyor. İnşallah bu sayıyı her geçen gün arttırarak erişebilirliğimizi devam ettireceğiz. Daha erişebilir bir Kastamonu'da yaşanılabilmesi için çalışmalarımızı hep birlikte sürdüreceğiz. Erişebilirlik Belgesini almaya hak kazanan buradaki kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Tamamen objektif ve bağımsız çalışan Erişebilirlik komisyonunun olduğunu söyleyen Savaş, “Bu komisyon tarafından bizlere müracaat eden kuruluşlar denetlendi. Kurumlarımız, tüm eksikliklerini giderdikten sonra da Erişebilirlik Belgesini almaya hak kazandılar. Bu kurumda engelliler, hiç kimsenin yardımı ve desteği olmadan rahatlıkla hizmetlere erişebilmektedir” diye konuştu.

Konuşmanın ardından İl Müdürü Savaş, Erişebilirlik Logosunu almaya uygun görülen 5 resmi ve özel kuruma bayraklarını takdim etti.