Kastamonu'da 50 bin bez alışveriş torbası dağıtılacak

Sıfır Atık projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalarına destek vermek amacıyla Kastamonu Belediyesi, 50 bin bez alışveriş torbası dağıtacak. Belediye Başkanı Tahsin Babaş, bez alışveriş torbası dağıtımına ise İnönü Mahallesinde Salı günleri kurulan pazaryerinden başlattı. Tahsin Babaş, ilk olarak AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Faruk Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Kalafat ve İl Kadın Kolları Başkanı Eda Şen ile birlikte pazaryerinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Sıfır Atık projesinin önemine değindi.

Yaz aylarında Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın ‘Kastamonu'yu Temizliyoruz Projesiyle' mesire alanlarını 30 ton çöpten arındıran Kastamonu Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plastik poşet kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalarına da destek vermek için kolları sıvadı.

“50 bin bez alışveriş torbası dağıtılacak”

Plastik poşetlerin doğaya ciddi zararlar verdiğinin altını çizen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Türkiye'nin en temiz şehriyiz. Bu sorumlulukla gelecek nesillerimize temiz ve güzel bir Kastamonu bırakmak için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın plastik poşet kullanımını azaltmak üzere başlatmış olduğu kampanyaya destek vermek istiyoruz. Bu doğrultuda hemşehrilerimize yaklaşık 50 bin bez alışveriş torbası dağıtacağız. Bu uygulamayı Salı Pazarı'ndan başlatmış bulunuyoruz. İnşallah bez alışveriş torbalarımızı en kısa sürede vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Çevreye verdiği zarardan ötürü tüm dünyada plastik poşet kullanımı sınırlandırıldı. Daha temiz bir dünya için hepimiz daha duyarlı olmalıyız” dedi.

“Geri dönüşüm projelerimiz ile ilimiz kazandı ülkemiz kazandı”

Sıfır Atık Projesi kapsamında Atık Pil Toplama, Bitkisel Atık Yağ Toplama ve Yerinde Ayrıştırma projeleriyle topyekun bir harekat içerisinde olunduğunu vurgulayan Başkan Babaş, “Hayata geçirdiğimiz çevreci projelerimiz kapsamında 2014-2018 yılları arasında 7,3 ton atık pil, 10 bin 561 ton kağıt-karton, 2 bin 477 ton plastik, 74 ton metal, 2,8 ton cam atığı, yaklaşık 80 ton bitkisel atık yağ, yaklaşık 75 ton atık motor yağını topladık. Toplanan atıklar sayesinde 179 bin 537 ağacın kesilmesi önlenmiş, 130 milyon 956 bin 400 metreküp sera gazı salınımı azaltılmış, 25 bin 346 metreküp atık depolama alanından tasarruf edilmiş, 280 litre petrol tasarrufu sağlanmıştır. 1 ton plastik atığın geri dönüşümü ile yüzde 95 oranında enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Sadece 1 metal içecek kutusunun geri dönüşümünden tasarruf edilen enerji ile 100 Watt'lık bir ampul 20 saat çalışmaktadır. Alüminyum atıklar geri kazanıldığında yüzde 99 oranında kirletici baca gazı emisyonu azalmaktadır. 1 ton kağıt/karton atığın geri dönüşümü ile 17 ağacın kesilmesi önlenmektedir. 1 Litre bitkisel atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletmektedir. Bu bilinçle çevremize daha duyarlı olmalı ve yerinde ayrıştırmaya önem göstermeliyiz. Plastik poşet kullanımının azalmasını doğaya ve ekonomiye ne denli katkılar sağlayacağı burada net şekilde gözükmektedir” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Babaş, beraberindekilerle birlikte Salı Pazarı'nda bez alış veriş torbalarının dağıtımını yaptı. Başkan Babaş, burada yaklaşık 5 bin bez alışveriş torbasının dağıtımını gerçekleştirdi. Dağıtılan bez alışveriş torbalarında Kastamonu'nun tarihi ve kültürel değerlerine vurgu yapıldığı gibi çevrenin önemine değinen sloganlar da yer aldı.

“Salı Pazarı burada kalacak”

Salı pazarında vatandaşları pazarın yeriyle ilgili soruları üzerine konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Bizim gündemimizde hiçbir zaman Salı Pazarı'nı taşımak gibi bir durum olmadı. Ben burada olduğum sürece Salı Pazarı'nın yeri değişmeyecektir. Böyle bir durum bizlerin gündeminde hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır” ifadelerini kullandı.