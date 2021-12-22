Kastamonu'da 503 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da dün akşam başlayan ve gece boyunca etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 503 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı yüksek rakımlı bölgelerde 1 metreyi geçti.

Turuncu kod uyarısı verilen Kastamonu'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti. Etkisini arttıran kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalara neden oldu. İl merkezinde 48, Abana'da 6, Ağlı'da 13, Araç'ta 16, Azdavay'da 44, Bozkurt'ta 30, Cide'de 56, Çatalzeytin'de 39, Daday'da 31, Devrekani'de 25, Doğanyurt'ta 20, İhsangazi'de 13, İnebolu'da 70, Küre'de 30, Pınarbaşı'nda 25, Seydiler'de 13, Şenpazar'da 19 ve Taşköprü'de 5 olmak üzere toplam 503 köy yolu ile yaklaşık 5 bin 342 kilometrelik yol ağı ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı ise 1 metreyi aştı.

Kastamonu İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürürken, şu ana kadar 107 köy yolunun ulaşıma açıldığı öğrenildi.