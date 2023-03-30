Kastamonu'da 52 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da dün etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan 52 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Kastamonu'da dün etkili olan yoğun kar yağışı, yüksek kesimlerde gece saatlerine kadar devam etti. Kar yağışı sebebiyle köy yolları da ulaşıma kapandı. Kar yağışının ardından Ağlı ilçesinde 1, Araç ilçesinde 11, Azdavay ilçesinde 8, Cide ilçesinde 5, İnebolu ilçesinde 7, Küre ilçesinde 10 olmak üzere toplam 52 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.