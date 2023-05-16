Kastamonu'da 6 köy kooperatiflerine 2 milyon 225 bin TL'lik hibe desteği

Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde, Kastamonu'da 6 köy kooperatifine 2 milyon 225 bin TL hibe desteği sağlanacak.

Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından uygulanan ve bir kısmı Tarımsal IFAD tarafından finanse edilen "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" çerçevesinde 2023 yılı yıllık çalışma plan ve bütçesinde yer alan “Yeni Süt Toplama Merkezi Yapımı” ile “Süt Toplama Merkezi Modernizasyonu” projelerinin hibe sözleşmesi imzalandı. Projelerin sözleşmeleri, Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalandı.

“2 milyon 225 bin TL hibe desteği sağlanacak”

İmza töreninde konuşan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) Bölge Koordinatörü ve Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, “Yeni Süt Toplama Merkezi Yapımı' projesi ile Merkez, Taşköprü ve Devrekani ilçelerinde toplam 3 köyde yeni süt toplama merkezi yapılacak. ‘Süt Toplama Merkezi Modernizasyonu' projesi çerçevesinde de Merkez ve Taşköprü ilçelerinde 3 köyde bulunan süt toplama merkezleri modernize edilecek. Her iki proje ile ilimizde üretilen ve soğuk zincire dahil olan sütün önemli bir kısmını oluşturan havzada hijyenik süt üretimine ilişkin altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor” dedi.

Yeni Süt Toplama Merkezi Yapımı Projesinin toplam proje tutarının 1 milyon 833 bin TL', Süt Toplama Merkezi Modernizasyonu Projesinin de toplam proje tutarının 1 milyon 133 bin TL olduğunu belirten Tanrıkulu, her iki proje ile 6 köydeki Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine toplam 2 milyon 225 bin TL hibe desteği sağlanacağını kaydetti.