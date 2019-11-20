Kastamonu'da ahşap ev yandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Duran köyünde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Duran köyü Merkez Mahallesi'nde Zekiye Çelikkaya'ya ait ahşap evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın başladı. Kısa sürede alevler tüm evi kapladı. İhbar üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında evde kimsenin bulunmadığı, ailenin 15 gün önce İstanbul'a gittikleri tespit edildi. Yangında, ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.