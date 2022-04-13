İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da ahşap ev yangında küle döndü

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Yenibeyler köyü Aşağıgüneysökü Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen Sevim Öveç'e ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürüldü.

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