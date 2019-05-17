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Kastamonu'da Ahşap Fuarı toplantısı yapıldı

Bu yıl 9.

düzenlenen Kastamonu Ahşap Fuarı'nın toplantısı Vali Yaşar Karadeniz'in başkanlığında gerçekleştirildi.


Valilik İstiklal Yolu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya aynı zamanda Kastamonu Belediye Başkanı Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, KUZKA Genel Sekreter Vekili Dr. Serkan Genç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak, Ağaç İşleri Odası Başkanı Ergün Can, ahşap sektörü temsilcileri ile firmalar katıldı.


Kastamonu Ahşap Fuarı hazırlık toplantısında konuşan Vali Yaşar Karadeniz, “9. Ahşap fuarını bu yıl organize etmek üzere bir aradayız. Bununla ilgili genel prensipleri belirleyeceğiz ve yapılması gereken işleri konuşacağız. Bundan sonraki çalışmalarda fuarın hazırlanmasında profesyonelliğe doğru gitmemiz lazım. Fuar dediğiniz zaman firmalar oraya para karşılığı gelir buna karşılık fuar yönetimi de oraya müşterilerini getirtir ve iş bağlantılarını kurmalarını sağlar. Geçen yıl onun küçük bir çalışmasını yapmıştık sanıyorum olumlu dönüşleri de oldu” dedi.


Toplantıda fuar alanı hazırlıkları, fuar bütçesinin belirlenmesi, tanıtım faaliyetleri, kültürel etkinlikler, il dışından davet edilecek ziyaretçilerin ulaşım planlaması ve ziyaretçilerin konaklama planları konuları görüşüldü.

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