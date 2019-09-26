Kastamonu'da Ahşap Fuarı toplantısı yapıldı

Bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan Kastamonu Ahşap Fuarı, 02-06 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.

9. Kastamonu Ahşap Fuarı'nın koordinasyon toplantısı Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'na gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Yaşar Karadeniz, “8 yıldır bu fuarımızı yapıyoruz ve belli bir aşamaya gelmiştir. Buna hiçbir şekilde ara vermek istemedik, eğer ara verseydik tekrar yapmak istediğimizde sıfırdan başlamak olacaktır. Onun için ne pahasına olursa olsun bu organizasyonun güzel bir şekilde yapılacak. Stantlara her zaman ki gibi ilgi yüksek. Bu hafta içinde ilgili başvuruları alıp biran önce yerleştirme işlemlerini yapmamız lazım. Kurumlarımızla ayrı ayrı görüşmelerimiz devam ediyor, Duyuru konusunda da çok hassas ve önemli ve çalışma sürecimiz hızlı bir şekilde başladı. Dışarıya yapmış olduğumuz tanıtım ne kadar önemliyse Kastamonu'dan gelen misafirlerimizde çok önemli ve gerekli tanıtımı yapmalıyız” dedi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ise, “Burada 8 yıllık bir emek var. Ahşap Fuarı, Kastamonu için büyük önem arz ediyor. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası olarak elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek olan Kastamonu Ahşap Fuarı, Türkiye'de il olarak düzenlenen tek ahşap fuarı olup, Kastamonu'nun orman varlığının usta ellerle sanata dönüştürülerek il ekonomisine katma değer oluşturmak ve istihdamı artırmayı amaçlıyor.

Fuar öncesi talep ve önerilerinin alındığı toplantıda fuar alanı hazırlıkları, fuar bütçesinin belirlenmesi, tanıtım faaliyetleri, kültürel etkinlikler konuları görüşüldü.