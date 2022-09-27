Kastamonu'da alevlere teslim olan 6 ev küle döndü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gece saatlerinde bir köyde çıkan yangında, 6 ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde İnebolu ilçesine bağlı Yamaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Ata isimli vatandaşa ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek tüm evi kapladı. Alev topuna dönen evdeki yangın diğer evlere de sıçradı. Köydeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İnebolu, Abana, Bozkurt, Küre ve Çatalzeytin ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında Ömer Ata ile Sami Zeyrek, Muharrem Sevinç, Osman Karakaş, Ahmet Acar ve Bülent Taşdemir'in evleri yandı. Yangında 5 evin tamamen kullanılmaz hale gelirken, 1 ev de zarar gördü.

Yangında ayrıca ‘Kontes' isimli köpeğin 7 yavrusu da yanarak telef oldu. Ayrıca yangında kullanılmaz hale gelen evde Kur'an-ı Kerim'in yanmaması dikkat çekti.

“Vatandaşlarımızdan ricamız elektrik tesisatlarını yenilesinler”

Yangın sonrası Yamak köyüne giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Avni Çakır, “Maalesef Kastamonu'daki en büyük korkularımızdan bir tanesi köylerdeki ev yangınlarımız. Gece saatlerinde İnebolu'nun Yamaç köyünde muhtemelen elektrik kontağından çıkan yangında görüldüğü üzere yanan alan küçük gibi görünse de burada birbirinden bağımsız 5 tane ev vardı. İtfaiye ekiplerimiz seri bir şekilde hareket etmelerine rağmen maalesef yangın ahşap evler olduğu için 5 tane ev tamamen yandı. Ekiplerimizin yoğun çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bizler de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek hem de geçmiş olsun demek için buradayız. Burada ikameti olan ve ekonomik durumu zayıf olan arkadaşlarımızın evlerini yeniden yapmaları noktasında gayret göstereceğiz. Diğer vatandaşlarımızı da biraz onlardan biraz bizden yardım toplayacağız inşallah. Vatandaşlarımızın tamamı 6 ay İnebolu'da, 6 ay İstanbul'da kalıyorlar. İlk etapta bir yerlere yerleşmeleri noktasında sıkıntımız yok. Ama vatandaşlarımızın bu konuda bizlerden talepleri olursa, sürekli burada kalmak isterlerse çözüm buluruz" dedi.

"Köylerdeki bazı evlerde 1980'li yıllarda yapılan elektrik sistemi olunca ne yazık ki yangınlarla karşılaşıyoruz"

Kastamonu'da elektrik kaynaklı yaşanan yangınlara dikkat çeken Vali Çakır, "Maalesef elektrikle alakalı gerekli sistemleri, yeni teknolojik aletlerle nüfus artışını tam olarak karşılamıyor. Bizler de Valiliğimiz öncülüğünde başlatmış olduğumuz kampanyada yoğun çabalarımıza rağmen maalesef tam istediğimiz rakamlara gelemedik. Köylerdeki bazı evlerde 1980'li yıllarda yapılan elektrik sistemi olunca ne yazık ki yangınlarla karşılaşıyoruz. Bir de diğer evler değiştirse dahi maalesef o evlere de sirayet ediyor. O yüzden buradan çağrıda bulunuyorum, hem valiliğimiz destekleriyle, Orman Genel Müdürlüğümüzün Orköy kredileriyle vatandaşlarımızın elektrik tesisatlarını yenileyerek bizlere destek olmalarını bekliyoruz. Vakıf aracılığıyla bizlerde durumu olmayanlara yardımcı oluyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın bizlere destek olmasını istiyoruz. Bu yangınları elektrik sistemlerini yenileyerek ancak azaltabiliriz. Bu yangında da Allah'a şükür tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Hiçbir vatandaşımızın burada mağdur olmasına müsaade etmeyiz. Onların taleplerini karşılıklı görüşeceğiz, ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu

"İlk yangın benim evimden çıkıyor ve etrafa yayılıyor"

İlk yangının çıktığı evin sahibi Ömer Ata ise, “Yangından bir gece evvel köpeğim iki yavrusunu çakallar kaptı. Hayvanlar gece dışarı çıkınca çakallarda kapıyor. Gece benim evimde dahil çıkan yangında bende bu hayvanları çakallar yemesin diye evime almıştım. Güzel onlara yer yapmıştım. Fakat sonuçta yangında köpeğimi kurtarabildim, yavruları kurtaramadım. Yavruları kurtarmaya kalksaydım kendimde yangından çıkamazdım. Onun için bu hayvan hem benim yanımdan ayrılmıyor hem de yangın bölgesinde ayrılmıyordu. 7 tane yavrusu vardı, hepsi yandı. Yangın çıktığında ben evde değildim. Ben saat 9 gibi evden çıktım, saat 11 gibi de evden alevler çıkmış. İlk yangın benim evimden çıkıyor ve etrafa yayılıyor. Ben her sene buraya gelirim. Fakat bu yıl bu felaketi yaşadık. Ben ve eşim yaşıyordu evde” diye konuştu.