Kastamonu'da amatör denizcilik sınavı yapıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Amatör Denizlik belgesi için sınav yapıldı.

Cide Liman Başkanlığı tarafından Cide'de ikincisi gerçekleştirilen Amatör Denizcilik Sınavı, Cide Belediyesi Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapıldı. Amatör Denizcilik belgesi almak için başvuru yapan 201 ilçe sakininden 161'i sınava katılım sağladı.

Sınav öncesinde Zonguldak Liman Başkanlığı uzman kadrosunda görevli Uzun Yol Kaptanı Erol Ekmekçi, sınav öncesi katılımcılara tekneler ve denizcilik hakkında seminer vererek bilgilendirdi.

Sınavda başarılı olan kursiyerler, Amatör Denizcilik belgelerini almaları halinde 24 metre uzunluğundaki tekneleri kullanmaya hak kazanacaklar.

“Amacımız bu sınavlarla insanlara denizi sevdirmek”

Cide Liman Başkanı Halil İbrahim Beyaz, “2009 yılından bu yana Cide'de görev yapıyorum. Şuanda yaptığımız sınav, Denizcilik ve Alt Yapı Bakanlığımızın 1 milyon amatör denizci sınavı yapılması konusunda proje çerçevesinde yapılmıştır. Bu sınavı 161 kişi katıldı. Daha önce yaptığımız sınava 322 kişi müracaat etmişti fakat 311 kişi sınava katılmıştı. Sınava katılanlar arasında başarısız olan olmadı” dedi.

Bu sınavı yapmaktaki amaçlarının insanlara denizi sevdirmek olduğunu söyleyen Beyaz, “Şimdi denize gönül veren herkesin bu belgeyi alması gerekiyor. Denize gönül veren insanlarda bu belgeyi alması lazım. Bu bakanlığımız projesi insanların yüzünü denize döndürmek amacıyla başlatılan bir projedir. Amacımız denizi sevdirmek, denize gönül veren insanları korkmadan denize çıkmalarını sağlamak için düşünülmüş bir projedir. Özel teknesi olan herkesin bu belgeye haiz olması gerekiyor. Bu sınavlar zaman zaman 2023 yılına kadar müracaat olduğu sürece devam edecektir” diye konuştu.