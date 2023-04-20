İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da aranan şahıs polis ekiplerinden kaçamadı

Kastamonu’da ’uyuşturucu madde ticareti’ suçundan aranan şahıs polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu'da 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan şahıs polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan aranması bulunan O.Ü. yakalanarak gözaltına alındı.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

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