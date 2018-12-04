Bu sayede Kastamonu'da asfaltsız yol kalmadı.

Kastamonu Belediyesi, son 4 yılda 1 milyon 500 bin metrekarelik alana asfalt döktü. Ayrıca birçok yerde de asfaltlama tamiri de yapan Kastamonu Belediyesi, yaptığı asfaltlama çalışmalarıyla şehir merkezinde asfaltsız alan bırakmadı.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, son 4 yılda 1 milyon 500 bin metrekarelik alanın asfaltlandığını belirterek, “4 yılda 1 milyon 500 bin metrekarenin üzerinde asfalt yol yaparak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Şehrin dört bir tarafında ekiplerimiz çalışmalarını 'Kastamonu Kazansın' diye aralıksız olarak sürdürüyor” dedi.