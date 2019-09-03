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Kastamonu'da ATV devrildi: 1 ölü

Kastamonu’da ATV’nin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'da ATV'nin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Pınarbaşı ilçesine bağlı Şatır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Çeliktaş idaresindeki ATV, yayla gezisi dönüşünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Köylülerin ihbarı sonrasında kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Çeliktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çeliktaş'ın cansız bedeni incelemenin ardından Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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