Kastamonu'da avcılara sıkı denetim: Belgesiz avlanan şahıs hakkında işlem yapıldı

Kastamonu'da, Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde belgesiz avlandığı tespit edilen şahıs hakkında işlem yapıldı.

Kastamonu'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin av koruma kontrol faaliyetleri il genelinde devam ediyor. AYHM Şube Müdürü Mehmet Özer Topaloğlu ve 10. Bölge Müdürlüğü personelinin de katılımlarıyla hafta sonu gerçekleştirilen av koruma kontrol faaliyetlerinde toplam 102 adet belgeli avcı kontrol edildi. Kontroller sırasında bir şahıs hakkında belgesiz avlandığı gerekçesi ile işlem yapıldı. 1 adet silaha da mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Av koruma kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.