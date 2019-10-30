Kastamonu'da ayı, 10 arı kovanını parçaladı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde aç kalan ayı, köye kadar inerek 10 arı kovanını parçaladı. Kovandaki arılarda telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Velioğlu köyünde Şenol Uysal'a ait arı kovanları, gece vakti ayının saldırısına uğradı. Ayı, arı kovanlarını parçalayarak içerisinde bulduğu balları da yedi. Kovandaki arılarda telef oldu.

Bir süre sonra arı kovanlarını parçalanmış halde bulan Şenol Uysal, 10 arı kovanının parçalandığını ve arılarının da telef olduğunu söyledi.

Kastamonu'da son zamanlarda kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayılar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar olmak üzere arı kovanlarına saldırarak sık sık zarar veriyor.