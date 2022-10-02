Kastamonu'da ayı buzağıya saldırdı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde merada otlayan buzağıya ayı saldırdı. Köylülerin bağırmaları ile ayı kaçarken, buzağının karın bölgesinde derin yaralar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde yaşayan Mecit Yüce'nin buzağısına ayı saldırdı. Merada otladığı sırada ayının saldırısına uğrayan buzağı, köylülerin bağırmaları ile ayının kaçması ile kurtuldu. Karın bölgesinde derin yarıkların oluştuğu buzağıya olay yerine çağırılan Veteriner Hekim Ertan Çorbacı müdahale etti. Karnına dikiş atılan buzağının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köylüler, ormana giderken dikkat edilmesi gerektiğini söylediler.