Kastamonu'da balıkçı teknesi battı: 1 ölü, 1 kayıp

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçı teknesi battı. Teknede bulunanlardan 1 kişi sağ olarak kurtuldu, 1 kişi kayıp, 1 kişinin de cesedine ulaşıldı.

İnebolu ilçesine bağlı Taşburun köyü açıklarında tekne battı. Teknedeki 3 kişiden Şeref Kara kurtulurken Murat Azaklıoğlu'nun cesedine ulaşıldı. Hayati Kara'yı ise arama çalışmaları devam ediyor. Şeref Kara İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahale yapıldı.

Özlüce Balıkçı Barınağı'nda sabah saatlerinde balık avlamak için ayrılan balıkçı teknesi Taşburun köyü açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 3 kişiden Şeref Kara kurtulurken Murat Azaklıoğlu'nun cesedine ulaşıldı. Hayati Kara'yı ise arama çalışmaları devam ediyor. Şeref Kara için İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahale yapıldı.

Bölgede, Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarına AFAD, UMKE ve Jandarma ekiplerinin yanı sıra balıkçılar da destek verdi. Kayıp olan Hayati Kara'yı bulmak için Sinop'tan dalgıçlar gelecek.