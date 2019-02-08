İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da batan teknede ölen balıkçılar defnedildi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Taşburun köyü açıklarında Çarşamba günü batan balıkçı teknesinde hayatını kaybeden Murat Azaklıoğlu ve Hayati Kara’nın cenazeleri toprağa verildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Taşburun köyü açıklarında Çarşamba günü batan balıkçı teknesinde hayatını kaybeden Murat Azaklıoğlu ve Hayati Kara'nın cenazeleri toprağa verildi.


Özlüce Köyü Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılan İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, aile yakınlarına başsağlığı diledi. Kaymakam Atasoy'un yanı sıra cenaze namazına çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişi katıldı. Cami avlusuna sığmayan kalabalık caminin dışına kadar taştı. İnebolu Müftüsü Abdullah Bora helallik alınmasının ardından Murat Azaklıoğlu ve Hayati Kara'nın cenaze namazlarını kıldırdı. Namazın ardından Hayati Kara, Özlüce Köyü'ne, Murat Azaklıoğlu ise Yunus Köyü'ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.