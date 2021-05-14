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Kastamonu'da bayram günü yangın faciası: 1 ölü

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Ramazan Bayramının ikinci günü çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Ramazan Bayramının ikinci günü çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Dağbelören Köyü Demirci Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında o esnada evde bulunan engelli Hamdi Demir'in hayatını kaybettiği öğrenildi.


İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi yangın bölgesine sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları halen devam ediyor.

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