Kastamonu'da bayram sürecinde denetimler artırılacak

Kastamonu'da Kurban Bayramı tatili süresince jandarma ekipleri tarafından vatandaşların, trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak, tatillerini huzur ortamı içerisinde geçirebilmelerini sağlamak amacıyla denetimlerini arttıracak.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen “2023 Yılı Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri” genelgesi çerçevesinde denetimlerini arttıracak. Vatandaşların trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak, tatillerini huzur ortamı içerisinde geçirebilmelerini sağlamak amacıyla Kurban Bayramı tatili süresince, jandarma ekipleri sürekli denetimler yapacak.

Bu çerçevede, radar cihazları ile gece ve gündüz radarla hız denetimi yapılacak.