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Kastamonu'da beklenen kar yağmaya başladı

Kastamonu’da kurak bir mevsimin yaşanması nedeniyle uzun süredir beklenen kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri yağmaya başladı.

Kastamonu'da kurak bir mevsimin yaşanması nedeniyle uzun süredir beklenen kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri yağmaya başladı.


Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kuraklık nedeniyle bir süredir kar yağışı bekleniyordu. Beklenen kar yağışı, özellikle Kastamonu'nun yüksek kesimlerine yağmaya başladı. Küre ilçesine yağan kar yağışı ile, ilçede etrafı beyazla kaplandı.


Vatandaşlar, kar yağışı uzun süredir beklediklerini ve özellikle içme suyunda yaşanan sıkıntıların yağan bu kar yağışı ile son bulmasını temenni ettiklerini söyledi.

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