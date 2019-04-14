Kastamonu'da Belediye logosuna TC ibaresi eklendi

Dr. Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesi'nin logosuna TC ibaresini ekleyerek, etrafına da belediye başkanlarına temsilen 49 yıldız eklediklerini söyledi.

Dr. Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesi'nin logosuna TC ibaresini eklediklerini belirterek, “Teleferik Projesinde halkımıza referanduma gideceğimizi söyledikten sonra ikinci iş olarak logomuza TC ibaresini koyduk. Logomuz, Türkiye Cumhuriyeti Kastamonu Belediye Başkanlığı şeklinde oldu. Etrafında da 49 tane yıldızımız var belediye başkanlarımızı temsil eden. Bunu bizler ilk iş olarak yaptık” dedi.

Projelerini hayata geçirmek için ön çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Vidinlioğlu, şunları kaydetti: “Kastamonu'da şu anda yüzde 75 gibi yani 4'te 3'üne yakın bir kitlesine halkımız artık MHP'li yerele yöneticilere telsem etmiş durumdu. Bu da bizlerin omuzlarında büyük bir yükü de beraberinde getiriyor. Bundan sonra bizlerinde yapacağı tek şey diğer ilçe belediyelerimizle birlikte entegreli bir şekilde çalışarak şehrimize bu anlamda hizmet edeceğiz. Bu konuda birimlerimizle irtibat halindeyiz. Projelerimizi de hayata geçirme noktasında ön çalışmalarımız sürüyor. Bunlar önümüzdeki günlerde daha da netlik kazanmış olacak.”