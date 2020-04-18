Kastamonu'da berber ve kuaförlere yardım kolisi dağıtıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir işyerlerini açamayan berber ve kuaförlere yardım kolisi dağıtıldı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaklaşık 25 gündür iş yerleri kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonu sahiplerine Cide Kaymakamlığı tarafından yardım kolisi dağıtıldı.

Cide'de ilçe merkezinde hizmet veren 24 berber, kuaför ve güzellik salonu sahiplerinin bizzat adreslerine gidilerek yapılan yardımlar görevliler tarafından teslim edildi.

Bir ailenin dahi Ramazan ayına buruk girmesini istemediklerini söyleyen Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Cide, Türkiye'de tedbirlere en iyi şekilde uyulan ilçelerin başında geliyor. Vatandaşımız çok bilinçli. Biz sık sık denetimlere çıkıyoruz. Sokaklarımızda maskesiz gezen bir kişi dahi göremiyoruz. Bu bizi oldukça memnun ediyor. Tabi bizim bu başarıyı yakalamamızda, ilk günden bu yana tedbirlere birebir riayet eden esnaflarımızın önemli bir payı var. Onlar adeta tüm Cide'ye örnek oldular. Ardından tedbirlerin artmasıyla birçok esnafımız, kısıtlamalar sonucu maddi açıdan etkilendi. İnşallah bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatında vurguladığı üzere esnafımızı asla yalnız bırakmayacağız. Merkezi ödeneklerden destekler gelmeden önce de kendilerine destek olmak istedik. Bugün ilçemizdeki tüm berber ve kuaförlerimize, elimizden geldiğince Ramazan öncesi destek olmaya çalıştık. İnşallah dükkanları, genelgeler ile kapanmış olan tüm esnafımıza birkaç gün içinde gıda kolilerini ulaştıracağız. Bu dönemdeki tüm sıkıntıları, devletimizle milletimizle el ele aşacağız. Birbirimize tüm gücümüzle destek olacağız. Biz bu ilçenin Kaymakamı olarak bir ailemiz dahi Ramazan'a buruk girsin istemiyoruz. Gönlümüz buna asla razı olmaz. Bütün gayretimizin temelinde bu duygular var” dedi.