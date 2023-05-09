Kastamonu'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kastamonu'da iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan vatandaş yaralandı.

Olay, il merkezi Cebrail Mahallesi Uzun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerinde ikili arasında çıkan kavgada bir şahıs karın bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Yaralanan şahıs, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.