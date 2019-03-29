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Kastamonu'da bin 72 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda bin 72 adet captagon uyuşturucu sentetik hap ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şahıstan 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşköprü'de ilçesinde 2 yabancı uyruklu şahsın piyasaya uyuşturucu madde süreceği bilgisini aldı. Bunun üzerine takibe alınan yabancı uyruklu zanlılara yönelik jandarma ekipleri, operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan aramada bin 72 adet captagon uyuşturucu sentetik hap ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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