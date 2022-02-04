İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da bir ahşap ev yandı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Aşağısökü köyünde Niyazi Türkyılmaz'a ait, kullanılmayan ahşap ev sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek tüm ahşap evi kapladı. İhbar üzerine olay yerine Çatalzeytin itfaiye ekipleri ile arazözler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramasını engelledi.


Aşağısökü Köyü Muhtarı Hulusi Efe, yangının elektriğe bağlı bir nedenle çıkmış olabileceğini düşündüklerini söyledi.

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