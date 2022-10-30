Kastamonu'da bir binanın 12'nci katında çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir binanın 12'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dağlar Sokak üzerinde bir binanın 12'nci katında yangın çıktı. Evdeki elektrik prizi kaynaklı çıktığı düşünülen yangın kısa sürede tüm odaları kapladı. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangın sebebiyle dairedeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, odalarda da maddi hasar oluştu.