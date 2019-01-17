Kastamonu'da bir evde yangın çıktı ev sahibi yaşlı kadına henüz ulaşılamadı

Kastamonu'da yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evinde yangın çıktı. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken yaşlı kadının cansız bedenini arama çalışmaları ise devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesine bağlı Denizbükü Köyünde yalnız başına ikamet eden 91 yaşındaki Ayişe Çölmek'in evinde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın yerine Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin Belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınabilen yangında ahşap ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası kayıp olduğu ve yıkılan evin enkazında olabileceği düşünülen Ayişe Çölmek'i arama çalışmaları ise devam ediyor.