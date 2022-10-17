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Kastamonu'da bir haftada 827 kişiye “En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" çerçevesinde düzenlen seminerlerde, son bir haftada 827 kişi bilgilendirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" çerçevesinde düzenlen seminerlerde, son bir haftada 827 kişi bilgilendirildi.


Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" çerçevesinde son bir hafta içerisinde, toplam 827 anne ve anne adayına bilgilendirmede bulundu.

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