Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine bağlı Taşlıpınar köyü, yaşanan hızlı vaka artışının önüne geçilmesi amacıyla karantinaya alındı.

Kaymakam Tahir Yılmaz başkanlığında toplanan Doğanyurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Taşlıpınar köyünün 14 gün süre ile karantina altına alınmasına, Çakırlı grup yolundan Taşlıpınar bağlantı yolu ve kışla girişinin kapatılarak Taşlıpınar köyüne gerekli durumlarda tek noktadan giriş yapılmasına, giriş ve çıkışlarda 24 saat kolluk kuvvetleri tarafından kontrolün sağlanmasına karar verdi.