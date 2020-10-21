İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde Çerçiler köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde Çerçiler köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Edinilen bilgiye göre, Seydiler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Seydiler'e bağlı Çerçiler köyünün 14 süreyle karantinaya alındığı açıklandı. Açıklamada, “Korona virüs tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında Seydiler ilçemiz Çerçiler köyü, 20 Ekim tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.