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Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde artan korona virüs vakaları nedeniyle bir köy karantinaya alındı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde artan korona virüs vakaları nedeniyle bir köy karantinaya alındı.


Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Tezcan köyü Merkez Mahallesi artan korona virüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Bozkurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Bozkurt ilçesine bağlı Tezcan köyü merkez mahallesinde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulaması başlatıldı. Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

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