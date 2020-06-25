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Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı

Kastamonu’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Evciler Köyü karantina altına alındı.

Kastamonu'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Evciler Köyü karantina altına alındı.


İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, merkeze bağlı Evciler köyü Aşıkkarip Mahallesi, salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla ikinci bir emre karara kadar karantina altına alındı. Mahallede, giriş ve çıkışlara izin verilmezken, güvenlik ve sağlık ekipleri de önlemlerini aldı.

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