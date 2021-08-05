İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Yürükören Mahallesi karantinaya alındı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Yürükören Mahallesi karantinaya alındı.


Yetkililerden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Yeniköy köyü Yürükören Mahallesi'nde karantina kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, 14 günlük karantina kararına istinaden köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.


Hanönü ilçesinde karantinaya alınan Yürükören Mahallesinde 4, Sarıalan köyünde 6, Yukarıçakırçay köyünde 3 kişi ve Sirke köyünde 1 kişi olmak üzere toplam 14 kişide covid-19 pozitif vaka olduğu bildirildi.

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