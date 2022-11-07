Kastamonu'da bir sosyal tesise uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından bir sosyal tesise düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Kastamonu iline piyasaya sürmek üzere uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen C.Ö., M.S.O. ve S.Ö. isimli şahısların aracında ve çalıştıkları sosyal tesiste arama yapıldı. Uyuşturucu madde arama köpeği "Yekten" ile yapılan aramalarda 112 adet 'regapen' hap, 56 adet 'gerica' hap, 15 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 20 litre el yapımı alkol, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince C.Ö., M.S.O. ve S.Ö. isimli şahıslar, gözaltına alındı.