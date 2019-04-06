Kastamonu'da bu yıl 300 dönüm arazide kendir ekilecek

Kastamonu'da Kendir Ekim Şenliği düzenlendi. Şenlikte konuşan Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Kendir Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yalçın Koçak, Kastamonu'da bu yıl 300 dönüm arazide kendir ekileceğini belirterek, bu sayede Kastamonu'nun Türkiye'de kendirin tohum merkezi haline geleceğini söyledi.

Kastamonu Belediyesi, Azık Kendir-Kenevir Kadın Kooperatifi ve Kastamonu Sarıkonak Kadın Kooperatifi tarafından Kendir Ekim Şenliği düzenlendi. Merkeze bağlı Kırcalar köyünde gerçekleştirilen şenlikte traktörlerle kendir ekimi yapıldı. Ayrıca Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu ile beraberindekiler, temsili olarak tarlada kendir ekimi yaptı.

Kendir Ekim Şenliği'nde konuşan ASAM Kendir Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yalçın Koçak, Türkiye'de 47 yıldır ekilmeyen bir sanayi ürünü olduğunu fark ettiklerini belirterek, "Adı kendirdir. Kendirin de başkenti Kastamonu'dur. 260 kilogram tohum ile Samsun'da başlatmış olduğumuz bir kenevir ekim tohumu seferberliğimiz bulunuyor. Bu sene inşallah elimizde artan tohumu da getirdik Kastamonu'da toprakla buluşturuyoruz. 47 yıldır Kastamonu'nun toprağı bu kendire aç. Bu kendir başka bir berekettir. Kendiri ektirmeme lobisi de bulunuyor bu ülkede. Onlarla direkt cepheden karşı karşıya olmasak bu harbi kaybedecektik. Onun için ben iki yıldır ekilecek tarlanın başında duruyorum. Hem ektiriyorum hem de biçtiriyorum. Kendirin eksi payitahtı olan Kastamonu'da bir endüstriyel tesisi nasıl inşa edeceğiz, yapacağız da ülkemizin üretmiş olduğu bu kendir ve keneviri alıp orada işleyeceğiz, büyük bir geliri de sizlere indireceğiz. Bu amaçla bugün buradayız" dedi.

"Tarihte en eski ekim yeri olarak Kastamonu'yu bulduk"

Tarihte en eski ekim yeri olarak Kastamonu'yu bulduklarını söyleyen Dr. Koçak, "Kendirin bu ülkenin ekonomisine ne kadar büyük bir menfaat sağlayacağını gördükten sonra frene basmayı bıraktık. Üstüne de süratli bir şekilde gidelim istedik. Kader bizim yolumuzu Kastamonu'ya kadar getirdi. Kendirin kadim başkenti Kastamonu'dur. Tarihte en eski ekim Kastamonu'dadır. Mesela Göbeklitepe'de kendir ekim tohumları bulundu. Orta Asya ve Büyük Asya'daki kabristanlıklarda da mezarlıklarda da kendir tohumu bulundu. Ama bunun en güzel yetiştiği yer olarak İsviçrelisi de, Almanı da, Kanadalısı da Anadolu'da ekim peşinde. Çünkü toprak buna elverişli, iklim buna elverişli, güneş saati buna elverişli. Bizim kendir ve kenevir ekiminde kaybettiğimiz 47 seneyi süratli bir şekilde kazanmamız lazım. Bunun için çalışıyoruz, uğraşıyoruz, okutuyoruz, araştırıyoruz. Bir taraftan da ekiyoruz. Ekmek için ne yapmamız lazım? Tohuma ihtiyacımız var. Biz de tohum yetiştiriyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah daha çok tohum çıkartacağız, daha çok alanda ekeceğiz" diye konuştu.

"Bu yıl Kastamonu'da 300 dönüm arazide kendir ekimi yapılacak"

Bu yıl Kastamonu'da 300-350 dönüm arazide kendir ekimi yapılacağını vurgulayan Dr. Koçak, "Samsun'da ekiliyor, Samsun'da 200 dönüm civarında bir ekim yapıldı. Tokat'ta yine 40 dönüm civarında bir ekim yapılıyor. Türkiye bu yıl ekilen kenevir tohumu önümüzdeki yıla yine yetmez. Ben, büyük hedeflerle uğraşıyorum. Ama maya olmadan da biliyorsunuz yoğurt olmuyor. Şu anda gördüğünüz bu çalışmaların hepsi kendirin maya çalışmalarıdır. Biz bu mayayı inşallah Kastamonu'da tutturduk" dedi.

"Kastamonu'da ayrıca kendir borsası da kuruldu"

Kastamonu Ticaret Borsası tarafından da kendir borsası kararı alındığını açıklayan Dr. Yalçın Koçak, "Kendir borsası Kastamonu'dan soruluyorsa kendirin de başkenti Kastamonu'dur hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Dr. Koçak, "Ben, geçtiğimiz yılki ekimlerimden ötürü tohum temin ettim. Bu sene de insanlarımıza tohumu parayla vermek yerine Türkmen'in adetini töresini yerine getiriyoruz ve tohumu size veriyoruz, 'önümüzdeki yılda bize aldığımız tohumun iki mislini geri ver' diyoruz. Yani 10 kilogram tohum aldıysan 20 kilogram tohumu geri ver diyoruz. Tohum alışverişinde para kullanamıyoruz. Adetimiz budur. Bu adeti geliştirebilirsek inşallah ülkemize iyi bir imece kültürünü de oturtmuş olacağız" ifadelerini kaydetti.

"Kendirin başkenti aslında Taşköprü'dür"

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu ise, Kastamonulular olarak lobilerinin eksik olduğunu belirterek, "Dolayısıyla kendirin başkenti aslında Taşköprü'dür. 15 asırdır kadar Taşköprü'de kendir ekildiğini ben okumuştum, yanlış da hatırlıyor olabilirim. Kendirin bir özelliği var. Kendir, topraktaki selenyumu yukarıya doğru çekiyor. Yukarıya doğru çektiği için de sarımsağa aromasını veren odur. Bu yüzden kendire bismillah deyip başlamamız lazım. Bizim lobimizi biraz güçlendirmemiz gerekiyor. Sesimizin biraz daha gür çıkması gerekiyor" dedi.

"Kendir ile ilgili müteşebbis olursa arsa konusunda yardımcı olacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendirin merkezi olarak Vezirköprü'yü açıkladığını hatırlatan Op. Dr. Vidinlioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı önüne gelen dosyaya istinaden bu işin merkezi Vezirköprü dedi ama Vezirköprü kendir konusunda ikinci, üçüncü kalır. Çorum da böyledir. Kendirin anavatanı, merkezi Taşköprü'dür. Kastamonu'da da il merkezinde eskiden ekilip biçiliyordu. Bizim bu işe öncülük etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Kendir ile ilgili bir yan sanayiyi Kastamonu'ya getirmek isteyen müteşebbis olduğu taktirde arsa konusunda yardımcı olacaklarını söyleyen Vidinlioğlu, şöyle konuştu:

"Ben de, 'eğer seçilirsem mutlaka kendir ile ilgili bir yan sanayiye Kastamonu'ya getirmek isteyen bir müteşebbise ben her konuda yardımcı olacağım, arsa tahsisini de yapacağım' dedim. Sözümün arkasındayım ve halen aynı yerdeyim."

Konuşmaların ardından kendir ekimi yapıldı ve davetlilere ikramda bulunuldu.