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Kastamonu'da çatıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kastamonu’nun Cide ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi Şehit Jandarma Er Yılmaz Güner Sokak üzerinde 5 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Cide itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatıda çıkan yangını büyümeden söndürerek kontrol altında aldı.

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