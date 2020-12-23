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Kastamonu'da çatıda çıkan yangına ekipler müdahale etti

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Sınarcık Caddesi üzerindeki bir apartmanın çatı katında başlayan yangın, çevreden geçenlerin ihbarı üzerine itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. 4 katlı binanın çatı katından çıkan dumanları gören vatandaşların durumu itfaiyeye haber vermesi üzerine yangına müdahale eden Bozkurt Belediyesi itfaiye ekibi, yangını çevreye sıçramadan söndürdü. Yangının ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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