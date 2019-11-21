Kastamonu'da çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Karşıyaka Mahallesinde çatıyı tamir etmek için çıkan şahıs, düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da Avcılar Belediyesinde çalışmakta olan Çorum'un İskilip nüfusuna kayıtlı Tosya ilçesi Karşıyaka Mahallesinde ikamet eden 54 yaşındaki Adem Cansever, evinin çatısını tamir etmek için çatıya çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen Adem Cansever ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan Adem Cansever, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cansever'in cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.