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Kastamonu'da çayda üç tane su samuru görüldü

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde bir çayda nesli tükenmekte olan 3 su samuru görüldü.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir çayda nesli tükenmekte olan 3 su samuru görüldü.


Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesinden geçen Devrekani çayında vatandaşlar tarafından 3 tane nesli tükenmekte olan su samuru görüldü. Vatandaşlar, su samurlarını cep telefonuna kayıt ederken, su samurlarının Azdavay'da ilk kez görüldüğünü söyledi. Su samurlarının bir süre su yüzeyinde kaldığı görülüyor ve su samurlarının birbiriyle oyun oynadıkları tahmin ediliyor.

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