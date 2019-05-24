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Kastamonu'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı

Kastamonu’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Kastamonu'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Vatandaşlardan bazıları araçlarını benzin istasyonları ile kapalı alanlara çekerken, bazıları da halı ile üzerini örterek korumaya çalıştı.


Meteoroloji İl Müdürlüğünün dolu yağışı beklendiğini açıklamasının ardından Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediyesi, anons yaparak ve cep telefonlarına mesaj göndererek vatandaşları dolu yağışına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Uyarı üzerine çok sayıda araç sahibi, araçlarını kapalı alanlara çekti. Kapalı alanların dolması üzerine sürücüler, araçlarını benzinliklere çekti. Buraların da dolması üzerine araç sahipleri, kilim, halı, karton gibi malzemelerle araçlarını örterek doluya karşı korumaya çalıştı.


Kentteki ekili araziler ve meyve bahçeleri doludan zarar gördü.

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