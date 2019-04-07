İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kastamonu'da çıkan anız yangının itfaiye söndürdü

Kastamonu’nun Cide ilçesinde köylülerin tarlada anız yakmasıyla başlayan yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde köylülerin tarlada anız yakmasıyla başlayan yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Çamdibi köyünde Şaban Çakmak'a ait tarlada çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. İhbar sonrası Cide Belediyesine ait itfaiye ekipleri, kısa sürede anız yangınına müdahale etti. Yangın, ekiplerin başarılı çalışmasıyla büyümeden ve ormana sıçramadan söndürüldü.


Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.