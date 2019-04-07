Kastamonu'da çıkan anız yangının itfaiye söndürdü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde köylülerin tarlada anız yakmasıyla başlayan yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Çamdibi köyünde Şaban Çakmak'a ait tarlada çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. İhbar sonrası Cide Belediyesine ait itfaiye ekipleri, kısa sürede anız yangınına müdahale etti. Yangın, ekiplerin başarılı çalışmasıyla büyümeden ve ormana sıçramadan söndürüldü.

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.