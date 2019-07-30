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Kastamonu'da çıkan yangın kamyonet ile traktörü küle döndürdü

Kastamonu’da merkeze bağlı Yukarı Kuyucak köyünde bir evin depo kısmında çıkan yangında kamyonet ile traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da merkeze bağlı Yukarı Kuyucak köyünde bir evin depo kısmında çıkan yangında kamyonet ile traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze bağlı Yukarı Kuyucak köyünde gece geç saatlerde Hüseyin Dülğer'e ait depo olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek kuruluğu kapladı. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını bitişiğinde bulunan eve sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında depo olarak kullanılan alanda bulunan kamyonet ile traktör, tarım aletleri ve ambardaki buğdaylar yanarken kümeste bulunan 10'dan fazla hayvan da telef oldu.

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