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Kastamonu'da çıkan yangın samanlığı küle döndürdü

Kastamonu (İHA) – Kastamonu’da gece vakti çıkan yangında alevlere teslim olan bir samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu (İHA) – Kastamonu'da gece vakti çıkan yangında alevlere teslim olan bir samanlık kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Seremettin köyünde Fuat Sabitoğlu'na ait samanlıkta gece vakti yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Samanlığın tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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