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Kastamonu'da çıkan yangında 1 kişi öldü

Kastamonu’nun Araç ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Aşağılıpınar köyünde bir evde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Araç Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonunda diğer evlere sıçramadan yangın kontrol altına alınırken, evde bulunan Faik Sanık alevler arasında kalarak hayatını kaybetti. Yangının söndürülmesinin ardından Sanık'ın cenazesi enkaz altından çıkarılarak morga kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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