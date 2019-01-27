Kastamonu'da çıkan yangında bir ev kül oldu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı bir köydeki evde çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Gece saatlerinde çıkan yangında evde kimsenin olmaması can kaybını önledi.

Yangın gece saatlerinde Hanönü ilçesi Yenice köyü Dere Mahallesi'nde bulunan bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Demir'e ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi kullanılamaz hale getirdi.

Yangını gören köy halkı durumu itfaiye ekipleri ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alındı. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması can kaybını önledi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.