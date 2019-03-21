Kastamonu'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde çıkan yangında iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı İğdir Mevkii Balçıkhisar köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında Aziz Tanrıkulu ve Dursun Çobanoğlu'na ait iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına Araç Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Araç Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler müdahale etti. Uzun uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alındı.